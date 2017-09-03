Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

СМИ: в Мексике семь человек стали жертвами тропического шторма "Лидия"

3 сентября 2017, 08:20

Ранее сообщалось о четырех погибших в муниципалитете Лос-Кабос — популярном туристическом районе.

Количество жертв тропического шторма "Лидия", обрушившегося в пятницу на мексиканский штат Нижняя Южная Калифорния, достигло по меньшей мере семи человек, в их числе двое детей, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о четырех погибших в муниципалитете Лос-Кабос — популярном туристическом районе.

Продвигающаяся по территории западной Мексики стихия нанесла существенные повреждения домам и дорогам, многие жители остались без электричества. Трем тысячам человек пришлось покинуть свои дома и укрыться в более безопасных местах.

Как сообщили в Национальном центре США по предупреждению ураганов (NHC), "Лидия" продвигается со скоростью 19 километров в час в северо-восточном направлении, максимальная скорость ее ветров достигает 65 километров в час.

К тропическим штормам сохраняется повышенное внимание после того, как ураган "Харви", затем превратившийся в шторм, обрушил рекордное количество дождя на американские штаты Техас и Луизиана. Телеканал CNN сообщал, что число жертв непогоды выросло до 47, не менее 20 тысяч были эвакуированы.

Фото: Fliсkr

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...