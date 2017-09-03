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Под Алматы насмерть сбили перебегавшую дорогу женщину

3 сентября 2017, 08:38

От удара пострадавшую выбросило на «встречку».

Вечером 2 сентября на 20-м километре трассы Алматы – Капшагай произошло ДТП со смертельным исходом, передает patrul.kz.

Пешехода сбили недалеко от поворота на пос. Ынтымак. Под колеса микроавтобуса Toyota Town Ace попала женщина, 1969 года рождения, которая, по предварительным данным, перебегала проезжую часть в неположенном месте. Известно, что двигавшаяся по правой полосе автомашина успела притормозить, а водитель ехавшего по крайней левой полосе а/м Toyota не успел среагировать на появление женщины и сбил ее на полном ходу. От удара пострадавшую выбросило на «встречку». На месте ДТП остался длинный тормозной путь – около 70 метров.

От полученных травм женщина скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Фото: patrul.kz

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