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Переговорщики по Сирии встретятся в Астане 14—15 сентября

3 сентября 2017, 08:42

Стороны обсудят спорный вопрос о том, кто будет обеспечивать контроль в северной провинции Идлиб.

В казахской столице 14—15 сентября состоится новый раунд переговоров по Сирии. Информацию подтвердили в МИД Казахстана, передает Росбалт.

Россия и Иран, которые поддерживают сирийский режим, и поддерживающая постанцев Турция будут вырабатывать более подробную информацию о «зонах деэскалации». Стороны обсудят и спорный вопрос о том, кто будет обеспечивать контроль в северной провинции Идлиб, информирует AFP.

«Участники также намерены подтвердить карты деэскалационной зон в провинциях Идлиб, Хомс и Восточная Гута», — говорится в сообщении МИД.

В заявлении не упоминается четвертая зона на юге Сирии, где Израиль и США наблюдали за вовлечением Ирана в конфликт после июльской договоренности о прекращении огня между Москвой и Вашингтоном, отмечает «Европейская правда».

Переговоры в Астане по сирийскому конфликту начались весной. В рамках последней встречи в июле стороны обсудили зоны деэскалации, меморандум об установлении которых стал итогом встречи 3—4 мая.

фото: © СС0 Public Domain

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