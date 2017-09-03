В Кызылорде перевозчик наркотиков зарезал своего друга
3 сентября 2017, 09:09
Мужчина скончался от большой кровопотери, а убийца сбежал с места преступления.
В Кызылорде осудили мужчину, который в пьяном угаре зарезал друга и скрылся с места происшествия, передает patrul.kz.
Старые приятели выпивали в доме одного из них. Когда «градус» застолья был уже слишком высоким, вспыхнула ссора. Гость кинулся на хозяина с кулаками, избил его, но даже после этого не успокоился. Он схватил со стола кухонный нож и нанес им удар потерпевшему прямо в сердце. Мужчина скончался от большой кровопотери, а убийца сбежал с места преступления.
Кызылординские полицейские установили и задержали подозреваемого. Во время обыска оперативники обнаружили в его машине полиэтиленовый пакет с наркотиками.
«Приговором суда подсудимый Б. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 «Убийство», частью 2 статьи 296 «Приобретение, хранение и перевозка наркотических средств без цели сбыта» УК РК, и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», - сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кызылординской области.
Фото: patrul.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875908-a3b0de18c6640165199cd87b716eb544
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...