В Кызылорде перевозчик наркотиков зарезал своего друга

Старые приятели выпивали в доме одного из них. Когда «градус» застолья был уже слишком высоким, вспыхнула ссора. Гость кинулся на хозяина с кулаками, избил его, но даже после этого не успокоился. Он схватил со стола кухонный нож и нанес им удар потерпевшему прямо в сердце. Мужчина скончался от большой кровопотери, а убийца сбежал с места преступления.





Кызылординские полицейские установили и задержали подозреваемого. Во время обыска оперативники обнаружили в его машине полиэтиленовый пакет с наркотиками.





«Приговором суда подсудимый Б. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 «Убийство», частью 2 статьи 296 «Приобретение, хранение и перевозка наркотических средств без цели сбыта» УК РК, и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», - сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кызылординской области.



