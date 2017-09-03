Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Кызылорде перевозчик наркотиков зарезал своего друга

3 сентября 2017, 09:09

Мужчина скончался от большой кровопотери, а убийца сбежал с места преступления.

В Кызылорде осудили мужчину, который в пьяном угаре зарезал друга и скрылся с места происшествия, передает patrul.kz.

Старые приятели выпивали в доме одного из них. Когда «градус» застолья был уже слишком высоким, вспыхнула ссора. Гость кинулся на хозяина с кулаками, избил его, но даже после этого не успокоился. Он схватил со стола кухонный нож и нанес им удар потерпевшему прямо в сердце. Мужчина скончался от большой кровопотери, а убийца сбежал с места преступления.

Кызылординские полицейские установили и задержали подозреваемого. Во время обыска оперативники обнаружили в его машине полиэтиленовый пакет с наркотиками.

«Приговором суда подсудимый Б. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 «Убийство», частью 2 статьи 296 «Приобретение, хранение и перевозка наркотических средств без цели сбыта» УК РК, и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», - сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кызылординской области.

Фото: patrul.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...