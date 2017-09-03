В Сеуле заявили о предположительно проведенном в КНДР ядерном испытании
3 сентября 2017, 09:57
По мнению сейсмологов, сейсмическое событие могло иметь искусственное происхождение.
В КНДР зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, передает Лента.ру.
По мнению сейсмологов, сейсмическое событие могло иметь искусственное происхождение.
В Сеуле предполагают, что Северная Корея могла провести ядерное испытание.
Фото: Газета.Ру
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