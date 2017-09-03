В Южной Корее подтвердили, что землетрясение в КНДР было искусственным
3 сентября 2017, 10:31
Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон.
Военные Южной Кореи проводят сбор и анализ информации относительно зафиксированного в КНДР землетрясения магнитудой 5,6, которое могло быть вызвано шестым по счету ядерным испытанием, сообщает РИА Новости.
"Мы зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 искусственного происхождения на севере Пхунгери (где расположен ядерный полигон — ред.) в 12.36 по местному времени (09.36 аст). Мы проводим анализ, могло ли это быть ядерным испытанием", — цитирует агентство Рёнхап слова представителей Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.
Ранее представители администрации южнокорейского президента заявили, что Пхеньян мог осуществить шестое ядерное испытание. В течение получаса в Южной Корее состоится экстренное заседание Совета национальной безопасности.
По данным Корейского метеорологического агентства, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон.
Фото: РИА Новости
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