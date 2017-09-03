EXPO 2017: анонс мероприятий на 4 сентября

4 сентября в рамках Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017 состоится празднование Национального дня Республики Италия. В мероприятии примут участие заместитель Министра экономического развития Италии Иван Скальфаротто. Казахстанскую делегацию возглавит заместитель Национальной экономики РК Айбатыр Жумагулов, передает Zakon.kz





В этот день зрителям будет представлена богатая кульура Италии. На сцене выступит “Ансамбль Нелло Сальца”, с солистом Нелло Сальца – одним из самых известных итальянских трубачей.





Известный музыкант записал несколько сотен треков к различным фильмам, таких как «Жизнь прекрасна», «Спрут», «Однажды в Америке», «Синдром Стендаля», «Неприкасаемые».





В последние годы Италия добилась положительных результатов в секторе возобновляемых источников энергии. Правительство Италии намерено расширить присутствие Республики на рынке альтернативной энергетики как внутри страны, так и за рубежом. В стране уже приступили к реализации «Энергетического проекта». В соответствии с этим проектом начато строительство 25 ветряных, фотогальванических и геотермальных установок в городах Калабрия, Камери, Кампания, Ломбардия, Пулья, Пьемонте, Чирие и на о. Сицилия.





Начало мероприятия в 15:00.





4 сентября 2017 года в 12.00 в рамках Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017 состоится празднование Национального дня Тувалу.

В мероприятии примут участие Ассистент ответственного секретаря Министерства иностранных дел, Торговли, Туризма, Защиты окружающей среды и Труда Тувалу Эвекиа Атаби и заместитель директора департамента Азии и Африки МИД Республики Казахстан Аккошкаров Нурлан.

Вместе с тем, в 15:20 в Медиа-Центре состоится пресс-конференция участием представителей Тувалу, где будут обсуждаться вопросы торговли, туризма, а также энергетическая ситуация в стране и защита окружающей среды.

Возобновляемая энергия в Тувалу является одним из растущих секторов энергоснабжения страны. Согласно Национальной энергетической политике, Тувалу обязалось стать первой страной, которая к 2020 году получит 100% своей электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Ожидается, что эта программа обойдется в 20 миллионов долларов США и будет поддержана e8 - некоммерческой международной организацией, состоящей из 10 ведущих компаний электроэнергетики из стран G8.





4-5 сентября в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 состоится XII-ая конференция ФЭБ на тему: «Перспективы будущего», которая представляет собой площадку для активного обсуждения стратегий, концепций и технологий, а также для осуществления междисциплинарного диалога между участниками мероприятия. Представители международного энергетического сообщества: нынешние и бывшие главы государств, лауреаты Нобелевской премии, ведущие эксперты из области науки и промышленности - соберутся, чтобы продемонстрировать идеи, достижения и решения, рассмотренные в течение всех 12 конференций форума. Помимо пленарных сессий с участием экспертов, докладов и рабочих групп, в течение двухдневной конференции состоятся пять рабочих заседаний по подготовке Манифеста ценностей и принципов, который является итоговым документом Форума «Энергия будущего». Заседания сосредоточатся на основных аспектах предыдущих одиннадцати конференций

В рамках форума с докладом выступят: Ахметжан Есимов, Председатель Правления АО "Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017"; Канат Бозумбаев, Министр энергетики Республики Казахстан; Тимур Кулибаев, Председатель ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «КаzEnergy»; Умирзак Шукеев, Председатель Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»; Бехьят Аль Юсуф, Ректор института Масдар, глава отборочной комиссии премии «Шейх Аль Зайед за будущее в области энергетики»; Джордж Смут, Нобелевский лауреат за работу в области физики.

Начало форума: 9.00





Фото: Казинформ



