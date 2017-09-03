Бирма мусульмане: Эрдоган осудил геноцид своих единоверцев-мусульман в Мьянме

Мусульманские страны заступаются за своих единоверцев, мусульман-рохинджа, проживающих в Бирме, и Турция – не исключение. Лидер страны Эрдоган отметил, что Мьянма под видом борьбы сепаратизмом устроила на северо-западе страны геноцид, уничтожают в основном мирное население – семьи мусульман, но называют это борьбой с террором. От «бандитов» защищают тех, кому мусульмане ни разу не угрожали, они просто считают себя коренным населением буддистской Мьянмы. Рохинджа не согласны с официальной наукой и не считают себя потомками беженцев из Бангладеш.





В 2012 году рохинджа выгоняли, вытесняли и убивали на религиозной почве, около 120 тыс. человек стали бездомными без права на социальную и медицинскую помощь. В этом году с ними расправляются, ссылаясь на террористическую угрозу. ООН знает, что бирманские мусульмане-рохинджа – притесняемая этническая группа. Два месяца назад Бирма выгнала 20 тысяч рохинджа в Бангладеш – страну, откуда они якобы родом.