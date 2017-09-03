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Южнокорейские СМИ: мощность взрыва в КНДР составила около 50 килотонн

3 сентября 2017, 12:40

Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы около 12.30 по местному времени (09.30 аст) в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто.

Южнокорейские специалисты не исключили, что мощность заряда при предполагаемом шестом ядерном испытании КНДР могла достигать 50 килотонн, что в пять раз выше мощности заряда, испытанного в прошлом году, сообщает РИА Новости.

Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в южнокорейских правительственных кругах.

"Исходя из предположения, что искусственное землетрясение было вызвано ядерным испытанием, обычно считается, что мощность повышается в два раза при повышении магнитуды толчков на 0,2", — цитирует агентство слова источников.

По данным Корейского метеорологического агентства, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы около 12.30 по местному времени (09.30 аст) в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон Пхунгери. Очаг землетрясения залегал у поверхности земли. Китайские СМИ со ссылкой на сейсмологов сообщили о втором землетрясении магнитудой 4,6 спустя 8 минут после первого.

Правительства Японии и Южной Кореи провели экстренные заседания Совета безопасности стран. Военные Южной Кореи подтвердили искусственное землетрясение у ядерного полигона КНДР Пхунгери и ведут сбор информации. Правительство Японии полагает, что КНДР провело очередное ядерное испытание, заявил журналистам глава японского МИД Таро Коно по итогам заседания Совета безопасности страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио заявит решительный протест КНДР в том случае, если Пхеньян действительно провел ядерные испытания. Кроме этого премьер Японии распорядился правительству осуществлять сбор и анализ информации относительно возможного ядерного испытания КНДР при сотрудничестве с соответствующими ведомствами в США, Южной Корее, Китае и России.

Фото: REUTERS / Toru Hanai

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