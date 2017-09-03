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Сбежавшие из дома влюбленные подростки из Абая найдены

3 сентября 2017, 12:51

Влюблённые подростки сбежали из дома, где им мешали родители.

Подростки из Абая Карагандинской области - 13-летняя Анастасия Курчатова и 17-летний Александр Гольцов, которые сбежали из дома 29 августа, найдены, передает nv.kz.

«Волонтеры, полиция и родители Насти искали ребят днем и ночью. Сегодняшнюю ночь провели в поселке Пикет. Несмотря на отсутствие продовольствия, бензина и на сложнейшие условия поиска, ребят нашли», - сообщает издание.

Влюблённые подростки сбежали из дома, где им мешали родители. По словам родственников девочки, Настя познакомилась с парнем всего три недели назад.

Фото: nv.kz

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