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Мировые политики обеспокоены сообщениями о сотнях жертв в Мьянме

3 сентября 2017, 14:32

По данным зарубежных СМИ, боестолкновения между силами безопасности Мьянмы и боевиками рохинджа продолжаются с 25 августа и стали причиной массового бегства мусульман-рохинджа.

Политики ряда зарубежных стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразили обеспокоенность сообщениями о столкновениях на северо-западе Мьянмы, которые привели к многочисленным жертвам, передают зарубежные СМИ.

По данным СМИ, представители народности рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн в Мьянме. Боестолкновения между силами безопасности и боевиками рохинджа продолжаются до сих пор. Сообщалось о гибели почти 400 человек, большая часть из которых мусульмане-рохинджа.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал эти столкновения "геноцидом мусульман".

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал госсоветника и министра иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи использовать все свое влияние для нормализации ситуации в штате Ракхайн.

Представителей рохинджа (рохинья) в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.

Операция вызвала массовое бегство мирных жителей из районов боевых действий. Правительство Мьянмы эвакуирует из опасных зон местных буддистов, в то время как мусульмане-рохинджа ищут убежище в соседней Бангладеш, границу которой только за последние пять дней, по данным международных СМИ, пересекли 27 тысяч человек.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: REUTERS




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