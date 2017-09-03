Мировые политики обеспокоены сообщениями о сотнях жертв в Мьянме
3 сентября 2017, 14:32
По данным зарубежных СМИ, боестолкновения между силами безопасности Мьянмы и боевиками рохинджа продолжаются с 25 августа и стали причиной массового бегства мусульман-рохинджа.
Политики ряда зарубежных стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразили обеспокоенность сообщениями о столкновениях на северо-западе Мьянмы, которые привели к многочисленным жертвам, передают зарубежные СМИ.
По данным СМИ, представители народности рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн в Мьянме. Боестолкновения между силами безопасности и боевиками рохинджа продолжаются до сих пор. Сообщалось о гибели почти 400 человек, большая часть из которых мусульмане-рохинджа.
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал эти столкновения "геноцидом мусульман".
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал госсоветника и министра иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи использовать все свое влияние для нормализации ситуации в штате Ракхайн.
Представителей рохинджа (рохинья) в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.
Операция вызвала массовое бегство мирных жителей из районов боевых действий. Правительство Мьянмы эвакуирует из опасных зон местных буддистов, в то время как мусульмане-рохинджа ищут убежище в соседней Бангладеш, границу которой только за последние пять дней, по данным международных СМИ, пересекли 27 тысяч человек.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: REUTERS
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875919-fb0dd19b456bfe4aa96ee154225ba070
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...