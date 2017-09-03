Мировые политики обеспокоены сообщениями о сотнях жертв в Мьянме

По данным СМИ, представители народности рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн в Мьянме. Боестолкновения между силами безопасности и боевиками рохинджа продолжаются до сих пор. Сообщалось о гибели почти 400 человек, большая часть из которых мусульмане-рохинджа.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал эти столкновения "геноцидом мусульман".

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал госсоветника и министра иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи использовать все свое влияние для нормализации ситуации в штате Ракхайн.

Представителей рохинджа (рохинья) в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.





Операция вызвала массовое бегство мирных жителей из районов боевых действий. Правительство Мьянмы эвакуирует из опасных зон местных буддистов, в то время как мусульмане-рохинджа ищут убежище в соседней Бангладеш, границу которой только за последние пять дней, по данным международных СМИ, пересекли 27 тысяч человек.









Фото: REUTERS











