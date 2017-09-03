В Парламенте Чехии может оказаться уроженка Казахстана

Уроженка Казахстана Джамиля Стехликова баллотируется в Парламент Чехии, передает Zakon.kz.





Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.





"Политиков не любят, но они нужны. По чешским законам я обязана вам сообщить, что баллотируюсь в выборах в Парламент Чешской республики от партий LES (Либерально экологичeская партия) и TOP09. Так как на моем ФБ есть и чешские избиратели, я должна всех предупредить, что сообщения посылает кандидат в депутаты и дополнить эмблемой партии фотографию в профиле. Предвыборная кампания должна быть явной и прозрачной. Вот она, наша команда, крайний справа Карл Шварценберг, полным именем Карл Иоганн Непомук Йозеф Норберт Фридрих Антоний Вратислав Мена фон Шварценберг а крайний слева - я, вся в красном... И понеслось!", - написала Стехликова на своей странице в соцсетях.













Стоит отметить, что 55-летняя Джамиля Стехликова - первая министр-казашка в Европе и первый экс-министр Чехии нечешской национальности.





Фото: соцсети



