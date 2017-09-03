Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев накануне прокомментировал вопрос об обновленном содержании обучения , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на официальную страницу МОН РК в Facebook.





Выступление Ерлана Кенжегалиевича состоялось на Дне знаний в столичной школе-гимназии № 80. Министр образования и науки сообщил, что в этом году ученики 1, 2, 5 и 7 классов будут учиться по системе обновленного содержания.





Новое содержание для казахстанского образования, по его словам, было разработано и внедрено в НИШ (Назарбаев Интеллектуальные Школы), где и доказало свою эффективность. Теперь оно внедряется в школы по всей республике.













Напомним, что ранее в МОН РК рассказали о введении пятидневной учебной недели. Было отмечено, что учебный год не увеличивается и привычный режим будет сохранен - начался в сентябре, завершится, как обычно, 25 мая. Что касается каникул, здесь также никаких изменений нет. Учащиеся первых-одиннадцатых классов отдыхают осенью семь дней, зимой - 10 дней и весной - 13 дней. В предшкольных классах осенние каникулы продлятся семь дней, зимние - 14 дней, весенние - 15 дней. Кроме того, как и прежде, в феврале предусмотрены дополнительные каникулы в предшкольных и первых классах - семь дней.





Фото: Facebook



