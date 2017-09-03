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В этом году ученики 1, 2, 5 и 7 классов будут учиться по системе обновленного содержания

3 сентября 2017, 16:14

Ранее сообщалось, что несмотря на введение пятидневки, учебный год не увеличивается.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев накануне прокомментировал вопрос об обновленном содержании обучения, передает Zakon.kz со ссылкой на официальную страницу МОН РК в Facebook.

Выступление Ерлана Кенжегалиевича состоялось на Дне знаний в столичной школе-гимназии № 80. Министр образования и науки сообщил, что в этом году ученики 1, 2, 5 и 7 классов будут учиться по системе обновленного содержания.

Новое содержание для казахстанского образования, по его словам, было разработано и внедрено в НИШ (Назарбаев Интеллектуальные Школы), где и доказало свою эффективность. Теперь оно внедряется в школы по всей республике.



Напомним, что ранее в МОН РК рассказали о введении пятидневной учебной недели. Было отмечено, что учебный год не увеличивается и привычный режим будет сохранен - начался в сентябре, завершится, как обычно, 25 мая. Что касается каникул, здесь также никаких изменений нет. Учащиеся первых-одиннадцатых классов отдыхают осенью семь дней, зимой - 10 дней и весной - 13 дней. В предшкольных классах осенние каникулы продлятся семь дней, зимние - 14 дней, весенние - 15 дней. Кроме того, как и прежде, в феврале предусмотрены дополнительные каникулы в предшкольных и первых классах - семь дней.

Фото: Facebook


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