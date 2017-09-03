Более 30 геям из Чечни предоставлено убежище в Канаде

Только за год благотворительная организация помогла избежать преследования 140 членам ЛГБТ-собщества.

Глава благотворительной организации Rainbow Railroad Кимахи Пауэлл заявил, что его сотрудники способствовали тому, чтобы десятки чеченских гомосексуалов Чечни смогли уехать за рубеж , передает , передает Росбалт.





В интервью телеканалу CBC он сообщил, что из 35 человек, за которых ходатайствовала Rainbow Railroad, 31 получил убежище в Канаде. При этом «главную роль» в судьбе сбежавших из России геев играло канадское правительство, отметил общественник.





Только за год благотворительная организация помогла избежать преследования 140 членам ЛГБТ-собщества.





В апреле «Новая газета» сообщила о преследовании гомосексуалов в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что преследования геев в регионе нет, более того, по его словам, там нет и самих геев.



