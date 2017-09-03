Более 30 геям из Чечни предоставлено убежище в Канаде
3 сентября 2017, 16:30
Только за год благотворительная организация помогла избежать преследования 140 членам ЛГБТ-собщества.
Глава благотворительной организации Rainbow Railroad Кимахи Пауэлл заявил, что его сотрудники способствовали тому, чтобы десятки чеченских гомосексуалов Чечни смогли уехать за рубеж, передает Росбалт.
В интервью телеканалу CBC он сообщил, что из 35 человек, за которых ходатайствовала Rainbow Railroad, 31 получил убежище в Канаде. При этом «главную роль» в судьбе сбежавших из России геев играло канадское правительство, отметил общественник.
Только за год благотворительная организация помогла избежать преследования 140 членам ЛГБТ-собщества.
В апреле «Новая газета» сообщила о преследовании гомосексуалов в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что преследования геев в регионе нет, более того, по его словам, там нет и самих геев.
Фото: rosbalt.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875925-1f2f485b2629bdae389ab0b0088c71e2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...