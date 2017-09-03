Смеющаяся лошадь из США стала героиней Сети
3 сентября 2017, 16:37
Эту фотографию разместил в Сети один из пользователей, решивший похвастаться прогулкой с дочкой где-то на сельской ярмарке.
Клейдесдальская порода лошадей любима во всем мире за покладистый характер и веселый нрав. Но этот клейдесдаль поразил всех! На фотографии с ребенком лошадь стала главной героиней, очаровав весь интернет своей обаятельнейшей улыбкой. Об этом пишет Fishki.net
Эту фотографию разместил в Сети один из пользователей, решивший похвастаться прогулкой с дочкой где-то на сельской ярмарке.
Фото с красивой лошадкой должно было сохранить в памяти этот праздник.
"Улыбочку!" - проговорил, как обычно, фотограф и лошадь тут же выполнила его указание! Неудивительно, что фото со столь обаятельной лошадиной улыбкой тут же стало вирусным и ходит по Сети, вызывая улыбки у всех, кто его видит. Улыбнитесь и вы.
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