Кардинал Ватикана посадил дерево на аллее межконфессионального согласия в Астане

Ватикан является важным партнером Казахстана в построении мира и межконфессионального согласия в стране.

Еще одно именное дерево появилось на аллее у столичного Дворца мира и согласия. Дерево посадил префект Дикастерии по содействию всестороннему развитию человека, кардинал Питер Кодво Аппиах Тарксон , сообщает официальный , сообщает официальный сайт города Астаны.





Инициатором мероприятия по посадке зеленых насаждений выступило Управление по делам религий акимата города Астаны.





Предложение о посадке дерева кардиналу поступило со стороны столичных представителей религиозных конфессий в ходе межрелигиозной конференции «Все вместе заботясь об общем доме», инициатором которой стал Святой Престол.





– Дерево является символом жизни. Там, где прорастает дерево, всегда есть надежда на жизнь. Мы посадили это растение в честь нашего визита в Республику Казахстан. Кроме того, этим событием мы хотели подчеркнуть важность процветания доверительных отношений наших народов, – сказал префект Дикастерии по содействию всестороннему развитию человека, кардинал Питер Кодво Аппиах Тарксон.





Напомним, 1 сентября во Дворце мира и согласия состоялась межрелигиозная конференция «Все вместе заботясь об общем доме», инициатором которой стал Святой Престол, представленный в собственном павильоне Международной выставки ЭКСПО-2017, префект Дикастерии по содействию всестороннему развитию человека, кардинал Питер Кодво Аппиах Тарксон. В конференции приняли участие международные и местные представители религиозных конфессий. Встречу поддержали Управление по делам религий акимата г. Астаны, Папский совет по межрелигиозному диалогу и Апостольской нунциатуры в Казахстане, а также немецкая католическая благотворительная организация Renovabis.





В ходе повестки дня обсуждались вопросы защиты «общего дома» и вклада мировых религий в развитие «зеленой» энергии. Духовные лидеры отметили важность международных и региональных усилий по созданию многовекторного управления для решения самых сложных задач, которые затрагивают весь мир.





Сегодня Ватикан в лице Апостольской нунциатуры является важным партнером Казахстана в построении мира и межконфессионального согласия в стране, играет определенную роль в развитии культуры и духовной жизни нашего народа. В этом году стороны будут отмечать 25-летие со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ватиканом.





Представители Управления по делам религий аимата города Астаны считают, что проведенное мероприятие внесет значимый вклад в укрепление отношений двух стран.



