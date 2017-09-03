Кардинал Ватикана посадил дерево на аллее межконфессионального согласия в Астане
3 сентября 2017, 16:49
Ватикан является важным партнером Казахстана в построении мира и межконфессионального согласия в стране.
Еще одно именное дерево появилось на аллее у столичного Дворца мира и согласия. Дерево посадил префект Дикастерии по содействию всестороннему развитию человека, кардинал Питер Кодво Аппиах Тарксон, сообщает официальный сайт города Астаны.
Инициатором мероприятия по посадке зеленых насаждений выступило Управление по делам религий акимата города Астаны.
Предложение о посадке дерева кардиналу поступило со стороны столичных представителей религиозных конфессий в ходе межрелигиозной конференции «Все вместе заботясь об общем доме», инициатором которой стал Святой Престол.
– Дерево является символом жизни. Там, где прорастает дерево, всегда есть надежда на жизнь. Мы посадили это растение в честь нашего визита в Республику Казахстан. Кроме того, этим событием мы хотели подчеркнуть важность процветания доверительных отношений наших народов, – сказал префект Дикастерии по содействию всестороннему развитию человека, кардинал Питер Кодво Аппиах Тарксон.
Напомним, 1 сентября во Дворце мира и согласия состоялась межрелигиозная конференция «Все вместе заботясь об общем доме», инициатором которой стал Святой Престол, представленный в собственном павильоне Международной выставки ЭКСПО-2017, префект Дикастерии по содействию всестороннему развитию человека, кардинал Питер Кодво Аппиах Тарксон. В конференции приняли участие международные и местные представители религиозных конфессий. Встречу поддержали Управление по делам религий акимата г. Астаны, Папский совет по межрелигиозному диалогу и Апостольской нунциатуры в Казахстане, а также немецкая католическая благотворительная организация Renovabis.
В ходе повестки дня обсуждались вопросы защиты «общего дома» и вклада мировых религий в развитие «зеленой» энергии. Духовные лидеры отметили важность международных и региональных усилий по созданию многовекторного управления для решения самых сложных задач, которые затрагивают весь мир.
Сегодня Ватикан в лице Апостольской нунциатуры является важным партнером Казахстана в построении мира и межконфессионального согласия в стране, играет определенную роль в развитии культуры и духовной жизни нашего народа. В этом году стороны будут отмечать 25-летие со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ватиканом.
Представители Управления по делам религий аимата города Астаны считают, что проведенное мероприятие внесет значимый вклад в укрепление отношений двух стран.
Фото: astana.gov.kz
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