Брэд Питт и Анджелина Джоли решили снова жить вместе

Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли будут снова жить вместе. Об этом заявил биограф звездной семьи Ян Гальперин , сообщает , сообщает Рен ТВ.





Как сообщает The Sun, во время встречи актеры кинулись в объятья друг к другу. По словам биографа, они не смогли преодолеть эмоции.





Отмечается, что голливудские актеры намерены пройти курс семейной реабилитации. Отмечается, что первый шаг сделал Брэд Питт.





Напомним, что Питт и Джоли разорвали отношения в сентябре 2016 года. Ранее появилась информация, что оттепель в отношениях произошла после решения актера завязать с алкоголем и стать "самым лучшим отцом".



