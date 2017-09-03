Брэд Питт и Анджелина Джоли решили снова жить вместе
3 сентября 2017, 16:54
Актеры намерены пройти курс семейной реабилитации.
Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли будут снова жить вместе. Об этом заявил биограф звездной семьи Ян Гальперин, сообщает Рен ТВ.
Как сообщает The Sun, во время встречи актеры кинулись в объятья друг к другу. По словам биографа, они не смогли преодолеть эмоции.
Отмечается, что голливудские актеры намерены пройти курс семейной реабилитации. Отмечается, что первый шаг сделал Брэд Питт.
Напомним, что Питт и Джоли разорвали отношения в сентябре 2016 года. Ранее появилась информация, что оттепель в отношениях произошла после решения актера завязать с алкоголем и стать "самым лучшим отцом".
Фото: all.kpcdn.net
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875928-f711696abc484b398f1ad95bc3891956
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...