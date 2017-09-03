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Брэд Питт и Анджелина Джоли решили снова жить вместе

3 сентября 2017, 16:54

Актеры намерены пройти курс семейной реабилитации.

Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли будут снова жить вместе. Об этом заявил биограф звездной семьи Ян Гальперин, сообщает Рен ТВ.

Как сообщает The Sun, во время встречи актеры кинулись в объятья друг к другу. По словам биографа, они не смогли преодолеть эмоции.

Отмечается, что голливудские актеры намерены пройти курс семейной реабилитации. Отмечается, что первый шаг сделал Брэд Питт.

Напомним, что Питт и Джоли разорвали отношения в сентябре 2016 года. Ранее появилась информация, что оттепель в отношениях произошла после решения актера завязать с алкоголем и стать "самым лучшим отцом".

Фото: all.kpcdn.net

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