Житель Петербурга стал чемпионом мира по курению
3 сентября 2017, 17:05
Нестандартное первенство проводилось в хорватском Сплите с 1 по 3 сентября.
Бизнесмен из Петербурга завоевал титул чемпиона мира на соревнованиях по курению. Александр Шагай курил сигары более 3 часов, передает Рен ТВ.
Участники получили коробки с одинаковыми доминиканскими сигарами, которые были обвязаны специальными бантами. От соискателей главного приза требовалось как можно медленнее добраться до "финишной черты".
При этом на протяжении первых пяти минут участникам было запрещено прикасаться к напиткам. Курильщикам запрещалось увлажнять и поддувать тлеющие сигары.
На то, чтобы добраться до банта, у победителя ушло 3 часа 6 минут и 15 секунд, как сообщает "Фонтанка".
Фото: linzopedia.ru
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