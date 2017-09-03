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В ДТП в Алматы пострадала девушка-байкер

3 сентября 2017, 17:10

Девушка не справилась с управлением.

Девушка-байкер на повороте не удержала руль мотоцикла, из-за чего едва не погибла, передает МИА «Казинформ».

ДТП произошло на повороте с Сатпаева на Шепеткова. Мотоцикл следовал по Щепеткова в северном направлении. Перед поворотом на Сатпаева направо мотоцикл упал и покатился боком на встречную полосу, по которой ехал синий джип.

По предварительным данным, управлявшая мотоциклом девушка по неизвестным причинам не справилась с управлением.

К счастью, водитель авто вовремя среагировал и ушел вправо, из-за чего мотоциклистка задела переднюю дверь автомобиля головой.

На девушке был специальный защитный шлем, однако ее госпитализировали с целью обследовать на наличие черепно-мозговой травмы.

Автор: Альберт Ахметов
Фото: today.kz

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