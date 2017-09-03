Гонения мусульман в Мьянме: российские единоверцы требуют прекратить геноцид
3 сентября 2017, 17:27
Сотни мусульман пришли к посольству азиатской страны в столице России.
В Москве и на Северном Кавказе прошли массовые акции с требованием прекратить геноцид мусульман в Мьянме, передает Росбалт.
Сотни мусульман пришли к посольству азиатской страны в столице России. Он потребовали остановить насилие.
Участники акции, как сообщает в Telegram известный блогер Илья Варламов, обвиняют буддистов в терроризме и выкрикивают «Аллаху акбар!».
Полиция и ОМОН не вмешивается в действия собравшихся, отметил Варламов. На сайте телеканала «Дождь» сказано, что район посольства оцеплен.
В столице Дагестана Махачкале жители вышли на шествие в защиту бирманских мусульман-рохинья. Как пишет «Черновик», оно завершилось в джума-мечети. «После совершения коллективной молитвы во дворе мечети состоялся митинг. Выступающие возмущались отсутствием реакции со стороны республиканских властей на события в Мьянме», — информирует издание.
Участники акции также высказали недовольство тем, что голос в защиту единоверцев не поднимает Духовное управление мусульман республики. Митингующие, несмотря на отговоры, решили идти к зданию ДУМД, где их встретила полиция и потребовала разойтись.
Накануне на преследование мусульман буддистскими властями Мьянмы резко отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Фото: FreeImages.com Content License
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