Гонения мусульман в Мьянме: российские единоверцы требуют прекратить геноцид

В Москве и на Северном Кавказе прошли массовые акции с требованием прекратить геноцид мусульман в Мьянме

Сотни мусульман пришли к посольству азиатской страны в столице России. Он потребовали остановить насилие.

Участники акции, как сообщает в Telegram известный блогер Илья Варламов, обвиняют буддистов в терроризме и выкрикивают «Аллаху акбар!».

Полиция и ОМОН не вмешивается в действия собравшихся, отметил Варламов. На сайте телеканала «Дождь» сказано, что район посольства оцеплен.





В столице Дагестана Махачкале жители вышли на шествие в защиту бирманских мусульман-рохинья. Как пишет «Черновик», оно завершилось в джума-мечети. «После совершения коллективной молитвы во дворе мечети состоялся митинг. Выступающие возмущались отсутствием реакции со стороны республиканских властей на события в Мьянме», — информирует издание.





Участники акции также высказали недовольство тем, что голос в защиту единоверцев не поднимает Духовное управление мусульман республики. Митингующие, несмотря на отговоры, решили идти к зданию ДУМД, где их встретила полиция и потребовала разойтись.





Накануне на преследование мусульман буддистскими властями Мьянмы резко отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров.