Виновные участники конфликта в Астане у "Абу-даби Плаза" будут наказаны - ДВД столицы

По официальному сообщению ДВД Астаны, инцидент, произошедший на контрольно-пропускном пункте строительной площадки «Абу-Даби Плаза», полностью исчерпан. Виновные будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству Республики Казахстан

Как отметили в ДВД, в настоящее время возбуждено уголовное дело. По результатам проводимых следственных действий будет определена степень виновности участников конфликта с обеих сторон.

На место происшествия прибыли представители государственных структур и правоохранительных органов. Оперативно принятыми мерами инцидент был локализован.





"Ряд граждан, нарушая общественный порядок, пытались дестабилизировать обстановку. Прокурором района «Есиль» было сделано официальное предупреждение об ответственности за нарушение правопорядка. Несмотря на предупреждение граждане, не подчиняясь законным требованиям правоохранительных органов, продолжали нарушать общественный порядок", - говорится в сообщении.





В целях предотвращения противоправных действий группа правонарушителей для проверки и установления личностей доставлены в УВД района «Есиль», где в отношении 8 лиц приняты меры административного характера, возбуждено административное производство, материалы для рассмотрения и принятия решения направлены в административный суд. Остальные задержанные после проведения профилактических бесед отпущены.





В результате потасовки двое граждан Индии с ушибами и телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.