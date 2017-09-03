В Семее открыли новую школу на 600 мест
3 сентября 2017, 18:04
Школа оснащена инновационным оборудованием.
Теперь школа №44 в поселке Бобровка города Семей, возведенная в рамках реализации государственной программы «Нурлы жол», сможет за смену принять порядка 600 учеников. Тогда как старое здание было рассчитано всего на 44 ученика, сообщает Инфоцентр ВКО.
В официальной церемонии открытия школы приняли участие заместитель акима ВКО Асем Нусупова и аким Семея Ермак Салимов.
Жители поселка уже несколько лет ждали открытия новой школы, которая бы отвечала всем современным стандартам и требованиям образования. Они отметили добросовестность строителей ТОО «Азия», которые в короткие сроки возвели современную школу.
Торжественное открытие началось со слов заместителя акима Восточно-Казахстанской области Асем Нусуповой: «Я поздравляю всех учащихся и учителей с запуском новой современной школы, пожелала успехов ученикам и творческих открытий педагогам. Под руководством акима ВКО система образования в области достигла отличных результатов: в области строятся новые школы, детские сады. Все эти усилия не проходят даром: по итогам ЕНТ выпускники школ Восточного Казахстана показали результаты, несколько превышающие средний уровень по всему Казахстану. И это не предел, учитесь, познавайте мир, находите новых друзей и развивайтесь всесторонне», - сказала А. Нусупова в ходе линейки.
Стоит отметить, что школа оснащена инновационным оборудованием. Модифицированные учебные классы и удобная библиотека с обширной медиатекой дают возможность ученикам получать знания в комфортабельных условиях.
Добавим, что в этом году в школах страны продолжится переход на обновленное учебное содержание, начатое в прошлом году. В этом году на обновленную программу дополнительно переходят 2, 5 и 7 классы.
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