Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Семее открыли новую школу на 600 мест

3 сентября 2017, 18:04

Школа оснащена инновационным оборудованием.

Теперь школа №44 в поселке Бобровка города Семей, возведенная в рамках реализации государственной программы «Нурлы жол», сможет за смену принять порядка 600 учеников. Тогда как старое здание было рассчитано всего на 44 ученика, сообщает Инфоцентр ВКО.

В официальной церемонии открытия школы приняли участие заместитель акима ВКО Асем Нусупова и аким Семея Ермак Салимов.

Жители поселка уже несколько лет ждали открытия новой школы, которая бы отвечала всем современным стандартам и требованиям образования. Они отметили добросовестность строителей ТОО «Азия», которые в короткие сроки возвели современную школу.


Торжественное открытие началось со слов заместителя акима Восточно-Казахстанской области Асем Нусуповой: «Я поздравляю всех учащихся и учителей с запуском новой современной школы, пожелала успехов ученикам и творческих открытий педагогам. Под руководством акима ВКО система образования в области достигла отличных результатов: в области строятся новые школы, детские сады. Все эти усилия не проходят даром: по итогам ЕНТ выпускники школ Восточного Казахстана показали результаты, несколько превышающие средний уровень по всему Казахстану. И это не предел, учитесь, познавайте мир, находите новых друзей и развивайтесь всесторонне», - сказала А. Нусупова в ходе линейки.



Стоит отметить, что школа оснащена инновационным оборудованием. Модифицированные учебные классы и удобная библиотека с обширной медиатекой дают возможность ученикам получать знания в комфортабельных условиях.



Добавим, что в этом году в школах страны продолжится переход на обновленное учебное содержание, начатое в прошлом году. В этом году на обновленную программу дополнительно переходят 2, 5 и 7 классы.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...