Массовая драка с иностранными рабочими в Астане: МВД установлены все участники
3 сентября 2017, 18:29
Из 41 человека, доставленных в отделы полиции 8 человек были привлечены к административной ответственности.
Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев сообщил дополнительную информацию по событию, имевшим место 2 сентября в районе строящегося объекта «Абу Даби Плаза». По его словам, все участники массовой драки на территории строящегося объекта "Абу-Даби Плаза" установлены, передает Zakon.kz
«В рамках уголовного дела, зарегистрированного по статье 293 ч.2 («хулиганство») Уголовного кодекса РК в результате проведенных следственно-оперативных мероприятии, установлены подозреваемые причастные к нанесению телесных повреждений сотруднику охранной фирмы Полатову. Аналогично установлен круг подозреваемых из числа сотрудников охранной структуры, причинившые в ответ на избиения Полатова телесные повреждения гражданам Индии – рабочим строительного объекта. В настоящее время, по делу проводятся необходимые следственные действия направленные на конкретизацию действий участников конфликта, по результатам которых будет дана соответсвующая уголовному закону правовая оценка и виновные будут привлечены к ответственности», - отмечается в сообщении.
Одновременно органами внутренних дел города Астаны были приняты меры в отношении граждан, допустивших нарушения общественного порядка в ночь на 3 сентября при пресечении конфликта в районе «Абу Даби Плаза». Из 41 человека, доставленных в отделы полиции 8 человек были привлечены к административной ответственности. Остальные после проведения профилактических мероприятии и предупреждения о недопущении нарушения общественного порядка были отпущены.
МВД РК еще раз напоминает жителям и гостям столицы о недопущении каких-либо противоправных действии, направленных на нарушение общественного порядка, в том числе, и распространение заведомо недостоверной информации в связи с имевшим место событием. В случае совершения вышеуказанных действии виновные будут привлечены к установленной законом ответственности.
Фото: total.kz
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