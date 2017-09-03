Ученые доказали, что в грозу вырастают шансы увидеть НЛО
3 сентября 2017, 18:35
Во время грозы защита корабля НЛО дает «сбой».
Уфологи рассказали о связи между грозой и наблюдением за неопознанными летающими объектами, передает Росбалт.
Как считают эксперты, летающие корабли представителей внеземных цивилизаций имеют защиту, которая не позволяет их видеть. Однако иногда такая защита может дать сбой. К примеру, такое может произойти во время грозы, когда защита корабля НЛО дает «сбой».
Последний раз наглядный пример в пользу этой версии наблюдался в Техасе во время урагана «Харви». Уфологи ссылаются на фотографии NASA, которые якобы запечатлели неопознанные объекты вблизи вихря. Энтузиасты поспешили назвать их кораблями пришельцев. При этом плохое качество фотографий они объясняют самозащитой пришельцев с помощью электромагнитных волн.
Фото: rrnews.ru
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