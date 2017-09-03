Машину с Президентом Сербии протаранил кокаинщик на "Бентли"

В Белграде в машину с президентом Сербии Александром Вучичем въехал автомобиль Bentley , передает , передает Газета.Ru со ссылкой на сербское издание "Политика Online".





Инцидент произошел 2 сентября примерно в 8:20 местного времени (9:20 по Москве), однако известно о нем стало лишь сейчас.





При следовании через перекресток с круговым движением в президентский кортеж из трех автомобилей врезался Bentley с испанскими регистрационными знаками. Bentley въехал в тот самый автомобиль, в котором находился Вучич, а затем заблокировал вторую машину сопровождения, лишив сотрудников службы безопасности возможности быстро реагировать.





Третий автомобиль из кортежа догнал нарушителей, которых задержали на 48 часов. В анализах одного из них обнаружились следы кокаина. Все задержанные работают охранниками одной из популярных дискотек в Белграде.





Фото: EPA







