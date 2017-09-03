Машину с Президентом Сербии протаранил кокаинщик на "Бентли"
3 сентября 2017, 19:03
Bentley ехал с испанскими регистрационными знаками.
В Белграде в машину с президентом Сербии Александром Вучичем въехал автомобиль Bentley, передает Газета.Ru со ссылкой на сербское издание "Политика Online".
Инцидент произошел 2 сентября примерно в 8:20 местного времени (9:20 по Москве), однако известно о нем стало лишь сейчас.
При следовании через перекресток с круговым движением в президентский кортеж из трех автомобилей врезался Bentley с испанскими регистрационными знаками. Bentley въехал в тот самый автомобиль, в котором находился Вучич, а затем заблокировал вторую машину сопровождения, лишив сотрудников службы безопасности возможности быстро реагировать.
Третий автомобиль из кортежа догнал нарушителей, которых задержали на 48 часов. В анализах одного из них обнаружились следы кокаина. Все задержанные работают охранниками одной из популярных дискотек в Белграде.
Фото: EPA
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