В Актау ищут родителей 4-летнего мальчика
3 сентября 2017, 19:22
Ребенка обнаружили в подъезде дома № 41 в 4 микрорайоне 3 сентября примерно в 14:15.
Ребенка, по словам хозяина магазина, которыи находится по соседству обнаружила жительница дома №41. Он сидел в подъезде и плакал. Мальчик не разговаривает, сообщает Lada.kz
- Она стала стучаться ко всем жильцам и спрашивать, чей это ребенок. Не найдя его родных, она привела его ко мне в магазин. Может, кто-то из клиентов и узнает мальчика. Он плакал, мы дали ему попить, дали покушать. Сейчас он успокоился, - сказал хозяин магазина.
На вид мальчику 3-4 года. При себе у ребенка рюкзак, в котором лежат два носка.
Орхан обратился в полицию. Стражи порядка доставили ребенка в УВД Актау для установления всех обстоятельств.
Тех, кто владеет информацией о ребенке, просим обращаться по телефону 102.
Фото: Lada.kz
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