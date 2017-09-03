В Актау ищут родителей 4-летнего мальчика

Ребенка, по словам хозяина магазина, которыи находится по соседству обнаружила жительница дома №41. Он сидел в подъезде и плакал. Мальчик не разговаривает

- Она стала стучаться ко всем жильцам и спрашивать, чей это ребенок. Не найдя его родных, она привела его ко мне в магазин. Может, кто-то из клиентов и узнает мальчика. Он плакал, мы дали ему попить, дали покушать. Сейчас он успокоился, - сказал хозяин магазина.





На вид мальчику 3-4 года. При себе у ребенка рюкзак, в котором лежат два носка.





Орхан обратился в полицию. Стражи порядка доставили ребенка в УВД Актау для установления всех обстоятельств.





Тех, кто владеет информацией о ребенке, просим обращаться по телефону 102.