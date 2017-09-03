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Японская принцесса Мако помолвлена с простолюдином

3 сентября 2017, 20:08

Ожидается, что свадьба состоится осенью следующего года, однако информации о предстоящей церемонии пока нет.

В Японии официально объявили о помолвке принцессы Мако Акисино и ее избранника, простолюдина Кеи Комуро. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции в Токио. Принцесса призналась журналистам, что в избраннике ее сначала привлекла «яркая, как солнце, улыбка», а после она узнала его как «искреннего, решительного, трудолюбивого человека с большим сердцем».

Ожидается, что свадьба состоится осенью следующего года, однако информации о предстоящей церемонии пока нет.

О том, что Мако Акисино, первая внучка императора Японии Акихито и императрицы Митико, решила отречься от своего титула и выйти замуж за простолюдина, стало известно в мае. Помолвка должна была состояться летом, однако в июле ее перенесли из-за обрушившегося на японский остров Кюсю наводнения.

Принцесса Мако, как и ее 25-летний избранник, окончила Международный христианский университет в Токио. Молодые люди познакомились пять лет назад. Известно, что Комуро сделал предложение монаршей особе в декабре 2013 года. Семья принцессы ее выбор одобрила.

Фото: user.vse42.ru

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