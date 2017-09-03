Японская принцесса Мако помолвлена с простолюдином
3 сентября 2017, 20:08
Ожидается, что свадьба состоится осенью следующего года, однако информации о предстоящей церемонии пока нет.
В Японии официально объявили о помолвке принцессы Мако Акисино и ее избранника, простолюдина Кеи Комуро. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.
Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции в Токио. Принцесса призналась журналистам, что в избраннике ее сначала привлекла «яркая, как солнце, улыбка», а после она узнала его как «искреннего, решительного, трудолюбивого человека с большим сердцем».
Ожидается, что свадьба состоится осенью следующего года, однако информации о предстоящей церемонии пока нет.
О том, что Мако Акисино, первая внучка императора Японии Акихито и императрицы Митико, решила отречься от своего титула и выйти замуж за простолюдина, стало известно в мае. Помолвка должна была состояться летом, однако в июле ее перенесли из-за обрушившегося на японский остров Кюсю наводнения.
Принцесса Мако, как и ее 25-летний избранник, окончила Международный христианский университет в Токио. Молодые люди познакомились пять лет назад. Известно, что Комуро сделал предложение монаршей особе в декабре 2013 года. Семья принцессы ее выбор одобрила.
Фото: user.vse42.ru
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