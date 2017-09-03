Казахстанцы жалуются на сбои в работе соцсетей и мессенджера WhatsApp
3 сентября 2017, 20:41
Причины сбоев пока не известны.
Казахстанские пользователи сообщили о сбое в соцсетях: Instagram, Facebook и даже Youtube, сообщает Zakon.kz
«Не работает Instagram, не с кем не могу связаться по WhatsApp, что происходит?» - пишут пользователи.
WhatsApp перестал работать вечером примерно после 19:30. Причины сбоя работы популярного мессенджера неизвестны. Когда будет восстановлена работа и возобновится отправка и получение сообщений не известно. Официальных комментариев тоже пока нет.
Ранее утром уже сообщалось , что произошел сбой в работе популярного сервиса обмена мгновенными сообщениями.
Пользователи также не могли ни получать, ни отправлять сообщения.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875942-7bf41405edcc952060a88fb78a62aa30
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...