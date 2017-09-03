Казахстанцы жалуются на сбои в работе соцсетей и мессенджера WhatsApp

Причины сбоев пока не известны.

Казахстанские пользователи сообщили о сбое в соцсетях: Instagram, Facebook и даже Youtube , сообщает сообщает Zakon.kz





« Не работает Instagram, не с кем не могу связаться по WhatsApp, что происходит? » - пишут пользователи.





WhatsApp перестал работать вечером примерно после 19:30. Причины сбоя работы популярного мессенджера неизвестны. Когда будет восстановлена работа и возобновится отправка и получение сообщений не известно. Официальных комментариев тоже пока нет.





Ранее утром уже сообщалось , что произошел сбой в работе популярного сервиса обмена мгновенными сообщениями.





Пользователи также не могли ни получать, ни отправлять сообщения.







