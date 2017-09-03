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Казахстанцы жалуются на сбои в работе соцсетей и мессенджера WhatsApp

3 сентября 2017, 20:41

Причины сбоев пока не известны.

Казахстанские пользователи сообщили о сбое в соцсетях: Instagram, Facebook и даже Youtube, сообщает Zakon.kz

«Не работает Instagram, не с кем не могу связаться по WhatsApp, что происходит?» - пишут пользователи.

WhatsApp перестал работать вечером примерно после 19:30. Причины сбоя работы популярного мессенджера неизвестны. Когда будет восстановлена работа и возобновится отправка и получение сообщений не известно. Официальных комментариев тоже пока нет.

Ранее утром уже сообщалось , что произошел сбой в работе популярного сервиса обмена мгновенными сообщениями.

Пользователи также не могли ни получать, ни отправлять сообщения.



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