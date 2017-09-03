В Актау нашли родителей потерявшегося мальчика
3 сентября 2017, 21:00
Об этом сообщили в УВД Актау.
Найдены родители потерявшегося в 4 микрорайоне Актау мальчика. Как рассказали в полиции, родители в данный момент направляются в Центр адаптации несовершеннолетних, куда доставили и передали мальчика, сообщает Lada.kz.
Сообщение передано в прокуратуру.
После предоставления всех документов на ребенка, дополнили в УВД, родители смогут забрать свое чадо.
Фото: Lada.kz
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