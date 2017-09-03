Неизвестный устроил стрельбу на западе Москвы
3 сентября 2017, 21:23
По предварительным данным, четыре человека получили телесные повреждения.
На западе Москвы неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета. Об этом в воскресенье, 3 сентября, со ссылкой на столичный главк МВД, сообщает РИА Новости.
«На Новоорловской улице между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный использовал, предположительно, травматический пистолет. По предварительным данным, четыре человека получили телесные повреждения», — сказал дежурный офицер.
Стрелявшего разыскивает полиция. Сообщается, что один из пострадавших направлен в больницу. Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что остальным раненым, возможно, не потребуется госпитализация, так как полученные ими травмы не опасны для жизни и здоровья.
Фото: ria.ru
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