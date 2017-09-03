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Неизвестный устроил стрельбу на западе Москвы

3 сентября 2017, 21:23

По предварительным данным, четыре человека получили телесные повреждения.

На западе Москвы неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета. Об этом в воскресенье, 3 сентября, со ссылкой на столичный главк МВД, сообщает РИА Новости.

«На Новоорловской улице между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный использовал, предположительно, травматический пистолет. По предварительным данным, четыре человека получили телесные повреждения», — сказал дежурный офицер.

Стрелявшего разыскивает полиция. Сообщается, что один из пострадавших направлен в больницу. Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что остальным раненым, возможно, не потребуется госпитализация, так как полученные ими травмы не опасны для жизни и здоровья.

Фото: ria.ru

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