"Барыс" проиграл в гостях "Магнитке" в матче с 14 буллитами

Астанинский "Барыс" потерпел поражение от магнитогорского "Металлурга" в серии буллитов в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) , сообщает , сообщает Vesti.kz.





Основное время встречи, прошедшей в Магнитогорске, закончилось со счетом 2:2 (1:0, 1:1, 0:1). При этом гости по ходу игры уступали с разницей в две шайбы.





Первыми счет в матче открыли игроки "Магнитки" усилиями Мэтта Эллисона, отличившегося на 16-й минуте.





Во втором периоде команды обменялись голами в большинстве. Сначала на 27-й минуте Оскар Осала удвоил преимущество хозяев, а спустя шесть минут Найджел Доус одну шайбу отыграл.





В заключительном периоде "Барыс" и вовсе сравнял счет. За две минуты до финальной сирены Доус вновь реализовал численное преимущество, записав на свой счет дубль.





В овертайме победителя выявить не удалось, хотя "Магнитка" играла в формате четыре на три и даже "5 на 3". В итоге исход матча решился в серии буллитов, где удачливее оказались хозяева - 3:2. Причем команды пробили на двоих 14 буллитов.





Для "Барыса" это был первый матч в рамках первой выездной серии в новом сезоне КХЛ. 5 сентября казахстанский клуб сыграет в Уфе против местного "Салавата Юлаева".





Напомним, в четыре домашних играх на старте сезона "Барыс" одержал три победы.



