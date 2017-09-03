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В Китае бушует тропический тайфун "Мавр"

3 сентября 2017, 21:40

"Мавр" достиг города Шаньвэй в провинции Гуандун.

Очередной мощный тропический тайфун "Мавр" в воскресенье вечером обрушился на южное побережье Китая, сообщают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Мавр" достиг города Шаньвэй в провинции Гуандун в 21.30 (5.30 мск) по местному времени, принося с собой шквалистый ветер скоростью 20 метров в секунду.
Министерство гражданской администрации Китая в субботу активизировало механизм экстренного реагирования в связи с приближающимся тайфуном. Все отделы гражданской администрации в южных провинциях, в том числе и провинциях Гуандун и Фуцзянь, работают в круглосуточном режиме.

Макао, Гонконг и ряд южных районов материкового Китая за последние две недели пострадали от двух мощнейших тайфунов "Хато" и "Пакхар", которые нанесли обширный экономический ущерб и привели к человеческим жертвам.

Фото: © AP Photo / Vincent Yu

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