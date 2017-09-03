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Гонщик «Астаны» Лопес выиграл второй этап «Вуэльты Испании»

3 сентября 2017, 22:46

Лопес поднялся на шестую строчку в общем зачете, а одной позицией ниже итальянец Фабио Ару.

В Испании завершился 15 этап супермногодневки «Вуэльта». Победителем стал испанский гонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес, следом за ним приехали россиянин Ильнур Закарин «Katusha-Alpecin» и голландец Вилко Келдерман «Team Sunweb», сообщает Sports.kz.

В общем зачете лидирует британец Крис Фрум из «Sky», на втором месте итальянец Винченцо Нибали «Bahrain Merida», замыкает тройку лучших Закарин. Лопес поднялся на шестую строчку, а одной позицией ниже итальянец Фабио Ару.

«Вуэльта», 15 этап
Алькала ла Реаль — Сьерра-Невада, Испания, 129.4 км

1. Мигель Анхель Лопес Морено (Испания, «Астана») — 3:34:51
2. Ильнур Закарин (Россия, «Katusha-Alpecin») — +0:36
3. Вилко Келдерман (Голландия, «Team Sunweb») — +0:45

10. Пельо Бильбао (Испания, «Астана») — +1:02

Общий зачет:
1. Крис Фрум (Великобритания, «Sky») — 62:06:25
2. Винченцо Нибали (Италия, «Bahrain Merida») — +1:01
3. Ильнур Закарин (Россия, «Katusha-Alpecin») — +2:08

6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +2:51
7. Фабио Ару (Италия, «Астана») — +3:24.

Фото: sports.kz

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