Трамп допустил возможность удара по КНДР

Ответ президента был неопределенным, но и категоричного «нет» он не сказал.

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста о том может ли Вашингтон атаковать КНДР после испытания Пхеньяном водородной бомбы, передает передает Росбалт





Ответ президента был неопределенным, но и категоричного «нет» он не сказал.





«Посмотрим», — заявил Трамп, согласно сообщению пресс-службы Белого дома.





Кроме того, президент США в воскресенье провел два телефонных разговора с премьером Японии Синдзо Абэ, первый из которых состоялся за несколько часов до появления сообщений об испытаниях в КНДР, а второй — после. Стороны пришли к соглашению о том, что международное сообщество должно усилить давление на КНДР.





Тем временем агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что в разведке США не сомневаются в испытании Пхеньяном «усовершенствованного ядерного устройства».





«Нет ничего, что могло бы заставить нас усомниться, что это было испытание усовершенствованного ядерного устройства», — сказал источник, отметив, что проведение полного анализа силы взрыва и вида взорвавшегося устройства потребует времени.





Ранее Трамп в своем Twitter назвал действия Пхеньяна враждебными и опасными для США, а саму страну — неуправляемой. По его словам, соседи КНДР — и Пекин, и Южная Корея, — не в состоянии как-либо повлиять на ситуацию путем переговоров, потому что Пхеньян понимает «только одно». Как ожидается, в ближайшее время он проведет заседание по этому поводу, а также рассмотрит новые санкции против КНДР, предложенные Минфином.





В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. С осуждением выступили лидеры большинства стран мира и международных организаций. В МИД РФ назвали переговоры единственным возможным способом урегулировать ситуацию.



