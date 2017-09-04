Казахская диаспора во Франции приветствует переход на латиницу

Представители казахской диаспоры во Франции поддерживают переход на латиницу. Их деды и прадеды переехали в Пятую Республику из Турции и Китая, а их дети уже настолько интегрированы во французское общество, что говорящим на нескольких европейских языках молодым людям все труднее дается изучение родного - казахского, сообщает сообщает 24.kz





Проблема в том, что они не знают основ «кириллицы». Поэтому, по их словам, «переход на латинский алфавит открывает перед ними поистине неограниченные возможности».





Табарак Догу, житель Франции:





- Мы очень рады этой новости. Нам, живущим за рубежом казахам, в особенности нашим детям, будет легче учить родной язык. Мы, люди среднего возраста знаем свой язык, бережно храним свою культуру и традиции, которые переняли от своих дедов и отцов. Но современные дети знают меньше. Они говорят на французском или турецком. Но с переходом на латинский шрифт им будет удобнее писать и читать, изучать язык и культуру нашего народа. По интернету они смогут свободно читать новости Казахстана и общаться между собой.





Мустафа Услужан, житель Франции, глава Ассоциации казахов и турков Франции:





- Сейчас мы не можем читать привезенные из Казахстана книги. Потому что они написаны на «кириллице». С переходом на латинице делать это будет гораздо быстрее и легче. Буквы латинского алфавита схожи с буквами французского и турецкого алфавитов. Так мы будем ближе к тюркскому миру.



