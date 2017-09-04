Представитель народности рохинья: Власти Мьянмы пытаются уничтожить мусульман
4 сентября 2017, 00:24
Политика гонений и насилия в отношении мусульман в Мьянме продолжается уже долгие годы.
Уроженец Мьянмы Каримуллах Мухаммед, бежавший от насилия в соседнюю Индонезию, рассказал агентству "Анадолу" о ситуации в провинции Аракан, где проживают представители народности мусульман-рохинья, передает Azan.kz
По его словам, политика гонений и насилия в отношении мусульман в Мьянме продолжается уже долгие годы и носит систематический характер. «В последние годы волна насилия выросла и стала напоминать политику геноцида. Власти Мьянмы пытаются уничтожить все, что связано с мусульманами в стране", - уверен Мухаммед.
Представитель народности рохинья отметил, что за последнюю неделю в провинции Аракан были убиты многие из его знакомых и родственников. «В Аракане все еще остаются моя сестра и другая родня, с которыми нахожусь на связи. Не могу им помочь. Остается лишь молится», - сказал Мухаммед.
«Сердце разрывается. Я не могу смотреть видео и фотографии с телами убитых жителей Аракана. В интернет пишут об убийстве 300 мусульман-рохинья, однако мои родственники рассказали, что ситуация более плачевна. Армия Мьянмы за последнюю неделю убила более 3 тысяч безоружных жителей Аракана, сожжено до ста деревень», - добавил он.
Каримуллах Мухаммед отметил также, что в противовес официальной статистике, в Мьяне проживает не 800 тысяч, а 1,3 млн мусульман-рохинья.
Фото: azan.kz
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