Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Представитель народности рохинья: Власти Мьянмы пытаются уничтожить мусульман

4 сентября 2017, 00:24

Политика гонений и насилия в отношении мусульман в Мьянме продолжается уже долгие годы.

Уроженец Мьянмы Каримуллах Мухаммед, бежавший от насилия в соседнюю Индонезию, рассказал агентству "Анадолу" о ситуации в провинции Аракан, где проживают представители народности мусульман-рохинья, передает Azan.kz
По его словам, политика гонений и насилия в отношении мусульман в Мьянме продолжается уже долгие годы и носит систематический характер. «В последние годы волна насилия выросла и стала напоминать политику геноцида. Власти Мьянмы пытаются уничтожить все, что связано с мусульманами в стране", - уверен Мухаммед.
Представитель народности рохинья отметил, что за последнюю неделю в провинции Аракан были убиты многие из его знакомых и родственников. «В Аракане все еще остаются моя сестра и другая родня, с которыми нахожусь на связи. Не могу им помочь. Остается лишь молится», - сказал Мухаммед.
«Сердце разрывается. Я не могу смотреть видео и фотографии с телами убитых жителей Аракана. В интернет пишут об убийстве 300 мусульман-рохинья, однако мои родственники рассказали, что ситуация более плачевна. Армия Мьянмы за последнюю неделю убила более 3 тысяч безоружных жителей Аракана, сожжено до ста деревень», - добавил он.
Каримуллах Мухаммед отметил также, что в противовес официальной статистике, в Мьяне проживает не 800 тысяч, а 1,3 млн мусульман-рохинья.

Фото: azan.kz




MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...