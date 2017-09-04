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В Атырауской области умер, засыпанный землей монтажник

4 сентября 2017, 01:00

Монтажники одной из подрядных компаний из Тараза вели прокладку подземных канализационных труб.

Из троих засыпанных землей монтажников одного спасти не удалось в Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несчастный случай произошел в выходной день в поселке Индерборский Индерского района. Монтажники одной из подрядных компаний из Тараза вели прокладку подземных канализационных труб. Из-за несоблюдения техники безопасности стенка траншеи обвалилась, засыпав землей троих монтажников. Двоих из них спасли и их жизни ничего не угрожает. Один из засыпанных, а ему 28 лет, спасти не удалось», - сообщили в ДЧС Атырауской области.

Фото: bryansktoday.ru







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