Почему конфликт в Мьянме не закончится?
4 сентября 2017, 00:44
Хотя официально операции военных проходят против исламских боевиков, на деле убивают мирное население, в том числе детей и стариков.
Мировое сообщество возмущено жестокими убийствами мусульман в Мьянме. С чего начался конфликт коренного населения и мусульман-рохинджа и во что он может вылиться, разбирался Лайф.
Противостояние правительственных сил и мусульман-рохинджа в Мьянме достигло своего пика. За последнее время были убиты тысячи мусульман. Кроме массовых убийств военные силовики проводят налёты на дома и хозяйства мусульман, которые проживают в западном штате Ракхайн. По рассказам местных жителей, они отбирают у них имущество и даже домашних животных. По данным международных мониторинговых организаций, на текущий момент известно примерно о 2600 домах, которые были сожжены в этом штате.
Хотя официально операции военных проходят против исламских боевиков, на деле убивают мирное население, в том числе детей и стариков. Зверства вызвали массовое бегство мирных жителей из районов боевых действий.
— Людей убивают, насилуют, сжигают заживо, топят лишь за принадлежность к национальности рохинья и их религию — ислам, — утверждают представители международных правительственных организаций.
Многие СМИ написали недавно, как буддисты забили кирпичами мусульманина-рохинджа в городе Ситуэ в штате Ракхайн. Группа беженцев-рохинджа, проживающих в лагере для перемещённых лиц на окраине, решила выйти в город за покупками. Мусульмане попытались купить лодку, но повздорили с продавцом из-за цены. Разгоревшийся спор привлёк внимание прохожих-буддистов, которые приняли сторону продавца и начали забрасывать рохинджа кирпичами. В результате погиб 55-летний Мунир Ахмад, другие мусульмане получили травмы.
По последним данным, за последние недели зону конфликта покинули уже больше пятидесяти тысяч человек. При этом, по данным ООН, только в период с 25 по 31 августа включительно порядка 27 тысяч человек — преимущественно женщины и дети — пересекли границу с государством Бангладеш, пытаясь спастись от "демократического режима".
Тлеющий конфликт
Мьянма — государство Юго-Восточной Азии, граничит с Китаем, Лаосом, Таиландом, Индией и Бангладеш. Из Бангладеш мусульмане незаконно переселяются в преимущественно буддистскую Мьянму с населением в 55 миллионов человек. Те, кто именует себя рохинджа, проделали этот путь много лет назад. Они обосновались в штате Ракхайн (Аракан).
Власти Мьянмы не считают рохинджа гражданами страны. Официально считается, что несколько поколений назад они нелегально проникли на территорию Мьянмы. Долгие годы Правительство Мьянмы не знало, как поступить с рохинджа. Их не признавали гражданами, однако неверно утверждать, что делали это из-за религиозных или этнических предрассудков.
Одна из причин обострения ситуации — демографические проблемы. У рохинджа традиционно высокая рождаемость: в каждой семье по 5–10 детей. Это привело к тому, что за одно поколение количество переселенцев возросло в несколько раз.
Власти называют проживающих на территории Ракхайна жителей "мусульманами, проживающими в Араканской области". При этом сами эти мусульмане считают себя народом Мьянмы и претендуют на гражданство, которое им не предоставляют. Вот и вторая проблема, которая во многом спровоцировала последние столкновения.
Впрочем, конфликт этот тянется уже несколько лет. В июне и октябре 2012 года в вооружённых столкновениях в Ракхайне между буддистами и мусульманами погибло более ста человек. По данным ООН, примерно 5300 домов и культовых сооружений были разрушены. В штате было введено чрезвычайное положение. К весне 2013 года погромы переместились с западной части страны в центр. В конце марта беспорядки начались в городе Мейтхила. 23 июня конфликт вспыхнул в провинции Пегу, 1 июля — в Хпаканте. Конфликт всё больше стал приобретать межрелигиозный характер, а недовольство местных в отношении рохинджа начало перекидываться и на мусульман в целом.
По мнению экспертов, Мьянма — это сложный конгломерат народностей, но всех их объединяет общая бирманская история и государственность. Рохинджа выпадают из этой системы общностей, и именно в этом зерно конфликта, в результате которого гибнут и мусульмане, и буддисты.
"Демократия с кулаками"
Сейчас страну фактически возглавляет Аун Сан Су Чжи, долгие годы боровшаяся за демократизацию в стране, где царил военный режим. Она — дочь генерала Аун Сана, основателя Бирмы. В 1947-м, накануне объявления независимости от Британии, Аун Сан, возглавлявший тогда переходную администрацию страны, был убит при попытке государственного переворота, когда его дочери было два года.
Аун воспитывала мать, которая сначала работала в правительстве, а потом стала дипломатом. Аун окончила колледж в Индии, потом получила степень бакалавра по политологии и экономике в Оксфорде, работала в ООН, переехала в Англию, защитила докторскую, родила двух сыновей. Когда в 1988 году она поехала в Бирму навестить свою больную мать, в стране вспыхнули студенческие волнения, которые переросли в настоящее восстание против хунты. Аун присоединилась к восставшим, 26 августа впервые в жизни выступила на митинге, а в сентябре стала основателем и председателем собственной партии — "Национальной лиги за демократию". Вскоре произошёл новый военный переворот, генерала-коммуниста сменил генерал-националист, Аун Сан Су Чжи не допустили до выборов и впервые поместили под домашний арест.
Тем не менее новая хунта провела выборы (первые за 30 лет), "Лига за демократию" набрала на них 59 процентов голосов и получила 80 процентов мест в парламенте. По этим результатам Аун должна была стать премьер-министром. Военные власть не отдали, результаты выборов отменили, Аун снова была арестована. Она была под домашним арестом в 1991 году, когда её сыновья-подростки принимали присуждённую ей Нобелевскую премию мира. С 1995 по 2000 год, когда она была на свободе, военные особенно старались выжить её из страны. В 2002-м её снова освободили, а через год, после совершённого на неё же покушения, снова арестовали и тайно заключили в тюрьму — четыре месяца о её судьбе ничего не было известно. Выступая на первом после своего освобождения митинге, она призывала не к свержению антинародного режима, а к национальному примирению.
Осенью 2015 года "Национальная лига за демократию", которую возглавила 70-летняя Аун Сан Су Чжи, завоевала большинство голосов в обеих палатах парламента Мьянмы (Бирмы) на первых в истории страны свободных выборах. Сейчас она не президент и даже не премьер, но занимает пост госсоветника — эта должность, соответствующая премьер-министру, позволяет работать во всех областях управления. По сути, она влияет на все решения в стране, и пока нобелевский лауреат не комментирует ситуацию в Ракхайне.
- Ей не остаётся ничего другого. Аун Сан Су Чжи вынуждена быть жёсткой. Местные жители, даже мусульмане, не любит рохинджа, — утверждают эксперты.
Собственно, в защиту мусульман-рохинджа сказать внутри Мьянмы и некому, нет ни одной политической силы, которая бы выступала в их поддержку. Лишённые гражданских прав, трудовых возможностей, проживая в беднейшем штате стране, рохинджа ещё больше радикализуются и переходят к терроризму, что подстёгивает новый виток репрессий.
Осенью 2016 года, когда произошло подобное нынешнему нападение на пограничный пост и власти ввели в штат войска, которые вели себя так же беспощадно по отношению к мирному населению, за два месяца около 20 тысяч рохинджа убежали в Бангладеш. Но тамошние власти не нашли лучшего решения, чем поселить беженцев на остров Тенгар Чар, который в сезон дождей почти полностью скрывается под водой.
Сами власти Мьянмы отрицают геноцид мусульман. На доклад ООН о пытках, массовых изнасилованиях и убийствах, чинимых военными в этом штате, власти Мьянмы ответили, что факты не соответствуют действительности и являются ложью и клеветой.
Но давление на них со стороны международного сообщества не ослабевает. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал притеснения мусульман-рохинджа в Мьянме геноцидом.
"Там происходит геноцид, и все молчат, — возмутился турецкий лидер, выступая на собрании правящей партии в Стамбуле. — Те, кто не обращает внимания на этот геноцид, проводящийся под прикрытием демократии, также соучастники убийства".
Эксперты уверены, что власти Мьянмы всё же заинтересованы в сглаживании конфликта, но нет уверенности, что это возможно в вопросе с рохинджа. Из Бангладеш в Мьянму прибывают десятки тысяч людей, что спровоцирует новые погромы.
Автор: Виталий Копытин
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