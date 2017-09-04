Почему конфликт в Мьянме не закончится?

Хотя официально операции военных проходят против исламских боевиков, на деле убивают мирное население, в том числе детей и стариков.

Мировое сообщество возмущено жестокими убийствами мусульман в Мьянме. С чего начался конфликт коренного населения и мусульман-рохинджа и во что он может вылиться , разбирался , разбирался Лайф.





Противостояние правительственных сил и мусульман-рохинджа в Мьянме достигло своего пика. За последнее время были убиты тысячи мусульман. Кроме массовых убийств военные силовики проводят налёты на дома и хозяйства мусульман, которые проживают в западном штате Ракхайн. По рассказам местных жителей, они отбирают у них имущество и даже домашних животных. По данным международных мониторинговых организаций, на текущий момент известно примерно о 2600 домах, которые были сожжены в этом штате.





Хотя официально операции военных проходят против исламских боевиков, на деле убивают мирное население, в том числе детей и стариков. Зверства вызвали массовое бегство мирных жителей из районов боевых действий.





— Людей убивают, насилуют, сжигают заживо, топят лишь за принадлежность к национальности рохинья и их религию — ислам, — утверждают представители международных правительственных организаций.





Многие СМИ написали недавно, как буддисты забили кирпичами мусульманина-рохинджа в городе Ситуэ в штате Ракхайн. Группа беженцев-рохинджа, проживающих в лагере для перемещённых лиц на окраине, решила выйти в город за покупками. Мусульмане попытались купить лодку, но повздорили с продавцом из-за цены. Разгоревшийся спор привлёк внимание прохожих-буддистов, которые приняли сторону продавца и начали забрасывать рохинджа кирпичами. В результате погиб 55-летний Мунир Ахмад, другие мусульмане получили травмы.





По последним данным, за последние недели зону конфликта покинули уже больше пятидесяти тысяч человек. При этом, по данным ООН, только в период с 25 по 31 августа включительно порядка 27 тысяч человек — преимущественно женщины и дети — пересекли границу с государством Бангладеш, пытаясь спастись от "демократического режима".





Тлеющий конфликт





Мьянма — государство Юго-Восточной Азии, граничит с Китаем, Лаосом, Таиландом, Индией и Бангладеш. Из Бангладеш мусульмане незаконно переселяются в преимущественно буддистскую Мьянму с населением в 55 миллионов человек. Те, кто именует себя рохинджа, проделали этот путь много лет назад. Они обосновались в штате Ракхайн (Аракан).

Власти Мьянмы не считают рохинджа гражданами страны. Официально считается, что несколько поколений назад они нелегально проникли на территорию Мьянмы. Долгие годы Правительство Мьянмы не знало, как поступить с рохинджа. Их не признавали гражданами, однако неверно утверждать, что делали это из-за религиозных или этнических предрассудков.

Одна из причин обострения ситуации — демографические проблемы. У рохинджа традиционно высокая рождаемость: в каждой семье по 5–10 детей. Это привело к тому, что за одно поколение количество переселенцев возросло в несколько раз.

Власти называют проживающих на территории Ракхайна жителей "мусульманами, проживающими в Араканской области". При этом сами эти мусульмане считают себя народом Мьянмы и претендуют на гражданство, которое им не предоставляют. Вот и вторая проблема, которая во многом спровоцировала последние столкновения.

Впрочем, конфликт этот тянется уже несколько лет. В июне и октябре 2012 года в вооружённых столкновениях в Ракхайне между буддистами и мусульманами погибло более ста человек. По данным ООН, примерно 5300 домов и культовых сооружений были разрушены. В штате было введено чрезвычайное положение. К весне 2013 года погромы переместились с западной части страны в центр. В конце марта беспорядки начались в городе Мейтхила. 23 июня конфликт вспыхнул в провинции Пегу, 1 июля — в Хпаканте. Конфликт всё больше стал приобретать межрелигиозный характер, а недовольство местных в отношении рохинджа начало перекидываться и на мусульман в целом.

По мнению экспертов, Мьянма — это сложный конгломерат народностей, но всех их объединяет общая бирманская история и государственность. Рохинджа выпадают из этой системы общностей, и именно в этом зерно конфликта, в результате которого гибнут и мусульмане, и буддисты.

"Демократия с кулаками"



