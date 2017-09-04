В Германии обезвредили крупную бомбу

Из-за опасной находки была объявлена крупнейшая в истории Германии эвакуация.

Мощная авиабомба времен Второй мировой войны, найденная в немецком Франкфурте-на-Майне, успешно обезврежена, сообщила полиция города в своем Twitter , передает , передает Росбалт





Из-за опасной находки была объявлена крупнейшая в истории Германии эвакуация, свои дома покинули почти 70 тыс. жителей города.





«Готово! Бомба Второй мировой войны успешно обезврежена», — говорится в сообщении полиции.





В настоящее время местные жители уже вернулись в свои квартиры.





Отмечается, что бомбу HC 4000 обнаружили на прошлой неделе в ходе строительных работ на Висмарской улице. Она была сброшена британскими летчиками в годы Второй мировой войны и получила прозвище «Блокбастер» за способность сносить с лица земли целые кварталы.



