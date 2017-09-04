Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Германии обезвредили крупную бомбу

4 сентября 2017, 01:08

Из-за опасной находки была объявлена крупнейшая в истории Германии эвакуация.

Мощная авиабомба времен Второй мировой войны, найденная в немецком Франкфурте-на-Майне, успешно обезврежена, сообщила полиция города в своем Twitter, передает Росбалт.

Из-за опасной находки была объявлена крупнейшая в истории Германии эвакуация, свои дома покинули почти 70 тыс. жителей города.

«Готово! Бомба Второй мировой войны успешно обезврежена», — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время местные жители уже вернулись в свои квартиры.

Отмечается, что бомбу HC 4000 обнаружили на прошлой неделе в ходе строительных работ на Висмарской улице. Она была сброшена британскими летчиками в годы Второй мировой войны и получила прозвище «Блокбастер» за способность сносить с лица земли целые кварталы.

Фото: modscheats.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...