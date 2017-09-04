В Китае 10 экскаваторов спасали ребёнка, упавшего в 50-метровую скважину

Операция по вызволению малыша длилась более 10 часов. Рядом был вырыт целый котлован. Полуторагодовалый малыш был спасён после падения в узкую скважину глубиной в 50 метров в китайском городе Сиань, провинция Шэньси, передает передает Life.ru





Вызволением ребёнка занималось более десяти экскаваторов, спасательная операция длилась свыше девяти часов, пишет Daily Mirror.





Полуторагодовалый малыш отправился на прогулку с бабушкой и дедушкой в городе Сиань, когда буквально провалился под землю. После падения углубление частично засыпало землёй так, что воздух поступал лишь через крошечное отверстие диаметром 3 см.





В течение всех 10 часов работы спасателей родители постоянно звали ребёнка по имени, чтобы тот не заснул. За это время была вырыта огромная яма, и в итоге мальчика удалось вызволить. Сейчас он госпитализирован с несерьёзными травмами.







































