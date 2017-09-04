Бизнес-омбудсмены Казахстана и России подписали соглашение

В ходе І Форума бизнес-омбудсменов Казахстана и России были подписаны документы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

Соглашение подписано между Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана Болатом Палымбетовым и Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Документ предусматривает оказание взаимопомощи в вопросах защиты прав предпринимателей и обмена информацией в сфере предпринимательской деятельности Казахстана и России.

Заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Рустам Журсунов и заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов подписали Соглашение между НПП РК «Атамекен» и Генеральной прокуратурой РК. Документ регулирует вопросы взаимодействия по совместному выявлению и решению системных проблем предпринимателей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Болат Палымбетов отметил, что Форум - хорошая площадка по обмену опытом по защите прав предпринимателей.

«Мы вышли вперед по всевозможным изменениям гуманизации уголовного кодекса, уменьшению барьеров для развития бизнеса. Изменения в сфере законодательных и нормативных документов, и в Налоговом кодексе очень интересны для россиян. Соглашение дает тесное взаимодействие не только по защите прав предпринимателей, но и по обмену информацией. Например, если принимаются какие-то законы в Казахстане и они уже приняты в России, мы смотрим, чтобы не наступить на те же грабли, то есть обмен информацией идет на законодательном уровне», - прокомментировал Болат Палымбетов.