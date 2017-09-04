Работа по развитию бизнес-среды к 2020 году значительно снизит нагрузку на предпринимателей

Деятельность Правительства РК по развитию бизнес-среды позволит к 2020 году значительно снизить нагрузку на предпринимателей, сообщается на официальном сайте Премьер-Министра РК.

Об этом, в ходе брифинга в пресс-центре Правительства на тему «Реализация второго приоритета Послания Главы государства «Кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды», сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Тимур Сулейменов доложил, что в рамках исполнения поручений Президента РК по расширению бизнес-среды, проводится масштабная работа по сокращению излишнего государственного регулирования.

Так, например, ведется реформирование контрольно-надзорной деятельности. В частности предлагается внедрение профилактического контроля, который в отличие от действующей системы проверок направлен на предупреждение и профилактику правонарушений без возбуждения административного производства. Кроме того, планируется исключение ряда дублирующих сфер контроля и надзора, а также сокращение порядка 50% всех требований по проверкам.

В целом, реформирование государственного контроля и надзора позволит сократить количество проверок на 30% уже к следующему году, а к 2020 году — еще на 10%.

Помимо этого, ведется работа по дальнейшей оптимизации разрешительной системы. В прошлом году была проведена реформа по сокращению перечня разрешительных документов, в результате чего их количество уменьшилось с 708 до 316.

Работа в данном направлении продолжается, по результатам ревизии разрешительной системы выявлено 91 разрешение, выдаваемое предприятиями-монополистами и субъектами квазигоссектора, которые не урегулированы законодательством в полной мере. В связи с этим, будет сформирован и законодательно регламентирован их перечень.

Также продолжается работа по дальнейшему развитию института саморегулирования, внедренного в 2016 году. Уже сейчас эта модель на добровольной основе функционирует в сферах букмекерской деятельности, экологическом аудите, налогового консультирования и пожарной безопасности.

Ведется работа по введению обязательного саморегулирования в шести сферах, в частности в оценочной, нотариальной, адвокатской, аудиторской деятельностях, а также в деятельностях экологического аудита и вневедомственной комплексной экспертизы проектов строительства. В настоящее время активно ведется разработка стимулирующих мер для объединения бизнеса в добровольные саморегулируемые организации.

Помимо этого продолжится работа по сокращению фронтальных издержек бизнеса связанных с оплатой услуг предприятий госсектора, естественно-монопольных услуг. По результатам проведенного анализа цен и тарифов на эти услуги и с учетом предложений бизнеса выработаны меры, направленные на сокращение платных услуг и пересмотр тарифов.