На большей части Казахстана в понедельник возможен дождь

В Астане переменная облачность, без осадков.

Прогноз погоды на 4 сентября по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.





В Астане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов тепла, днём 33-35 тепла.





В Алматы переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью от 17 до 19 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +30…+32 градусов.





В Акмолинской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла. Днём 27-32 градусов тепла.





В Актюбинской области синоптики обещают пасмурную погоду с дождями и грозами. Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов. Днём воздух прогреется до +25…+30 градусов.





В Алматинской области облачно, местами дождь, гроза. Ночью +15… +20 градусов, днём 33-38 градусов тепла.





В Атырауской области переменная облачность, возможен дождь. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Температурный фон днём составит +25…+30 градусов по Цельсию.





В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от +7…+12 градусов ночью до 30-35 градусов тепла днём.





В Жамбылской области синоптики обещают переменную облачность, днём возможен дождь. Температура воздуха составит от +15…+20 градусов ночью до 36-41 градуса тепла днём.





В Западно-Казахстанской области переменная облачность, местами дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днём от +22 до +27 градусов по Цельсию.





В Карагандинской области переменная облачность, возможен дождь. Ночью температура воздуха 10-15 градусов тепла, днём ожидается +27…+32.





В Костанайской области местами дождь с грозой. Ночью на территории региона ожидается от +12 до +17 градусов по Цельсию, днём +27…+32.





В Кызылординской области синоптики обещают дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит от +18 до +23, днём от +33 до +38 градусов.





В Мангистауской области переменная облачность, местами дождь. Ночная температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. Температурный фон днём составит +30…+35 градусов по Цельсию.





В Павлодарской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от +7 до +12 градусов ночью и от +29 до +34 днём.





В Северо-Казахстанской области облачно, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха +13…+15 градусов, днём от +26 до +28 градусов по Цельсию.





В Южно-Казахстанской области местами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 18-23, днём 34-39 градусов тепла.



