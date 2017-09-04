На большей части Казахстана в понедельник возможен дождь
4 сентября 2017, 06:01
В Астане переменная облачность, без осадков.
Прогноз погоды на 4 сентября по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
В Астане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов тепла, днём 33-35 тепла.
В Алматы переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью от 17 до 19 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +30…+32 градусов.
В Акмолинской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла. Днём 27-32 градусов тепла.
В Актюбинской области синоптики обещают пасмурную погоду с дождями и грозами. Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов. Днём воздух прогреется до +25…+30 градусов.
В Алматинской области облачно, местами дождь, гроза. Ночью +15… +20 градусов, днём 33-38 градусов тепла.
В Атырауской области переменная облачность, возможен дождь. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Температурный фон днём составит +25…+30 градусов по Цельсию.
В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от +7…+12 градусов ночью до 30-35 градусов тепла днём.
В Жамбылской области синоптики обещают переменную облачность, днём возможен дождь. Температура воздуха составит от +15…+20 градусов ночью до 36-41 градуса тепла днём.
В Западно-Казахстанской области переменная облачность, местами дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днём от +22 до +27 градусов по Цельсию.
В Карагандинской области переменная облачность, возможен дождь. Ночью температура воздуха 10-15 градусов тепла, днём ожидается +27…+32.
В Костанайской области местами дождь с грозой. Ночью на территории региона ожидается от +12 до +17 градусов по Цельсию, днём +27…+32.
В Кызылординской области синоптики обещают дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит от +18 до +23, днём от +33 до +38 градусов.
В Мангистауской области переменная облачность, местами дождь. Ночная температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. Температурный фон днём составит +30…+35 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от +7 до +12 градусов ночью и от +29 до +34 днём.
В Северо-Казахстанской области облачно, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха +13…+15 градусов, днём от +26 до +28 градусов по Цельсию.
В Южно-Казахстанской области местами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 18-23, днём 34-39 градусов тепла.
В Астане: ясно, +31°.
В Алматы: ясно, +30°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: ФотоКто
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