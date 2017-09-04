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Видео кортежа с высунутыми из окон молодыми людьми появилось в Сети

4 сентября 2017, 06:13

Не исключено, что события могли проходить в Актау.

Видео с очередными нарушителями ПДД появилось в Сети, передает Zakon.kz.

На кадрах появилось как минимум 7 автомобилей, с высунутыми из окон молодыми людьми. На автомобилях видны государственные регистрационные номерные знаки 12-го региона, который относится к Мангистауской области. Не исключено, что события могли проходить в Актау.



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