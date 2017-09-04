Казахстанские боксёры вернулись с чемпионата мира
4 сентября 2017, 06:30
Наши спортсмены завоевали шесть медалей.
Рано утром 4 сентября в Астану вернулась команда боксёров, выступавших на чемпионате мира 2017 года в Гамбурге, передает Zakon.kz.
Наши спортсмены завоевали шесть медалей, в том числе одно золото, которое стране принёс уроженец Шымкента Кайрат Ералиев. В честь чемпиона болельщики развернули в аэропорту флаг Казахстана и полотнище с гербом Южно-Казахстанской области.
– На 70% после Олимпиады команда обновилась, поэтому – очень хорошо выступили, – резюмировал итоги чемпионата главный тренер национальной сборной Мырзагали Айтжанов. – Есть над чем работать, но и резерв у нас хороший. В Токио мы поедем хорошим проверенным составом и не одно, а два-три золота возьмём.
Кроме золотой медали Ералиева сборная привезла два серебра, завоёванные Абильханом Аманкулом и Камшибеком Кункабаевым и три бронзы – Василия Левита, Жомарта Ержана и Аблайхана Жусупова.
Фото: КФБ
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