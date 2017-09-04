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Трамп заявил о готовности США применить ядерное оружие против КНДР

4 сентября 2017, 07:22

В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в воскресенье по телефону обсудили последнее ядерное испытание КНДР, сообщает РИА Новости.

"Президент Трамп подтвердил обязательство США защищать свою территорию и союзников с использованием всего спектра дипломатических (мер), обычных и ядерных возможностей", — говорится в сообщении.

В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

Фото: AP Photo


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