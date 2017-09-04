Трамп заявил о готовности США применить ядерное оружие против КНДР
4 сентября 2017, 07:22
В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в воскресенье по телефону обсудили последнее ядерное испытание КНДР, сообщает РИА Новости.
"Президент Трамп подтвердил обязательство США защищать свою территорию и союзников с использованием всего спектра дипломатических (мер), обычных и ядерных возможностей", — говорится в сообщении.
В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.
Фото: AP Photo
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