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Обнародованы новые функции iPhone 8

4 сентября 2017, 07:46

В прошивке HomePod нет ни единого упоминания ультразвукового Touch ID под экраном.

В новом iPhone может появится вызовы голосового ассистента Siri удержанием кнопки блокировки, передает Lenta.ru.

Об этом независимый разработчик Гильермо Рэмбо (Guilherme Rambo) написал в своем Twitter.



По словам программиста, о новой функции он узнал после изучения кода прошивки HomePod. Такое нововведение связано с тем, что в iPhone 8 будет отсутствовать кнопка Home, с помощью которой и осуществляется вызов Siri.

Подтверждение информации о том, что Apple избавится от кнопки Home со сканером отпечатков пальцев появилось в начале августа этого года. Стив Троутон-Смит (Steve Troughton-Smith) заявил, что в прошивке HomePod нет ни единого упоминания ультразвукового Touch ID под экраном. Ему на смену придет сканер лица Face ID.

31 августа корпорация Apple начала рассылку приглашений на презентацию новинок, которая состоится 12 сентября. Кроме iPhone 8, на пресс-конференции, предположительно, представят два других смартфона: iPhone 7s и 7s Plus. Помимо этого, планируется презентация новых часов Apple Watch с LTE-модулем, Apple TV с поддержкой 4К и HDR, а также более подробный рассказ про iOS 11.

Фото: Apple-iPhone.ru

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