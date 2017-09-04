В Бельгии пилот выбросился из вертолета без парашюта
4 сентября 2017, 08:19
Предположительно, причиной такого поступка опытного пилота стал бракоразводный процесс.
Пилот ВВС Бельгии, предположительно, выбросился из кабины вертолета во время показательных выступлений, сообщает Лента.ру.
Инцидент произошел во время дня открытых дверей в инженерном батальоне, расположенном в коммуне Амэ провинции Льеж. Сообщается, что пилот вертолета Agusta A-109 после выброски десанта покинул кабину без парашюта над лесом на высоте более километра. Второй пилот сумел посадить боевую машину.
Предположительно, причиной такого поступка опытного пилота стал бракоразводный процесс. У него осталась маленькая дочь.
Тело пилота пока не найдено. Расследованием инцидента занялся прокурор Льежа.
В ноябре 2013 года 60-летний американец Грегори МакФэдден заказал получасовой полет на ветролете над океаном. Когда они поднялись достаточно высоко, пассажир неожиданно отстегнул ремень безопасности и выпрыгнул из кабины. Первым делом пилот обратился к диспетчерам аэропорта John Wayne Airport, где и совершил посадку. Когда МакФэддена доставили в больницу, он еще был жив, однако врачам не удалось его спасти: он скончался от полученных ранений.
Фото: Yves Herman / REUTERS
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875968-9570a97e7ab248677923e944a7e88a15
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...