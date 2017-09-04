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В Бельгии пилот выбросился из вертолета без парашюта

4 сентября 2017, 08:19

Предположительно, причиной такого поступка опытного пилота стал бракоразводный процесс.

Пилот ВВС Бельгии, предположительно, выбросился из кабины вертолета во время показательных выступлений, сообщает Лента.ру.

Инцидент произошел во время дня открытых дверей в инженерном батальоне, расположенном в коммуне Амэ провинции Льеж. Сообщается, что пилот вертолета Agusta A-109 после выброски десанта покинул кабину без парашюта над лесом на высоте более километра. Второй пилот сумел посадить боевую машину.

Предположительно, причиной такого поступка опытного пилота стал бракоразводный процесс. У него осталась маленькая дочь.

Тело пилота пока не найдено. Расследованием инцидента занялся прокурор Льежа.

В ноябре 2013 года 60-летний американец Грегори МакФэдден заказал получасовой полет на ветролете над океаном. Когда они поднялись достаточно высоко, пассажир неожиданно отстегнул ремень безопасности и выпрыгнул из кабины. Первым делом пилот обратился к диспетчерам аэропорта John Wayne Airport, где и совершил посадку. Когда МакФэддена доставили в больницу, он еще был жив, однако врачам не удалось его спасти: он скончался от полученных ранений.

Фото: Yves Herman / REUTERS

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