Тело 4-летнего мальчика нашли в бассейне после вечеринки анонимных наркоманов

Джордж пропал без вести примерно за 90 минут до того, как было обнаружено его тело.

Джордж Миллер из английского города Уэймут был найден мёртвым после недельных каникул семьи, организованных обществом анонимных наркоманов. Если бы подмога подоспела на час или полтора раньше, четырёхлетнего мальчика удалось бы спасти, передает Life.ru





Тело мальчика нашли в бассейне в оздоровительном центре Knapp неподалёку от Девона. Daily Mail сообщает, что сейчас ведётся расследование по поводу смерти малыша. Уже стало известно, что Джордж пропал без вести примерно за 90 минут до того, как было обнаружено его тело. Согласно показаниям сотрудников центра, бассейн открыт только тогда, когда рядом находятся спасатели и специальный персонал, поэтому непонятно, как он смог залезть внутрь и остаться незамеченным.





Общество анонимных наркоманов объединилось в соцсетях и в реальной жизни, чтобы оказать поддержку семье трагически погибшего мальчика. Они молятся за успокоение его души и за стойкость его родителей в столь нелёгкий час. Все они готовы оказать посильную помощь в ведении расследования.



