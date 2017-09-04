В Актау 13-тилетний школьник изобрел уникальный искусственный протез

По данным портала, все началось с того, что родственник главного тренера клуба робототехники в Актау потерял в аварии руку и не мог себе позволить дорогостоящие протезы. Тогда к Дмитрию Куричеву закралась идея - создать аналог протеза, но гораздо дешевле и проще. Реализовать идею смог один из лучших его учеников – 13-тилетний Даниил Белов.





«Чтобы надеть обычный протез, нужно чтобы место, где он крепится, полностью зажило. В противном случае его нужно подгонять, следить, чтобы не натирал. Заживление проходит от полугода до полутора лет. Но наш протез универсален – его можно надеть на любую руку и при этом не будет дискомфорта», — говорит главный тренер клуба робототехники в Актау.





Протез изготовлен из деталей конструктора – их здесь чуть больше десятка. Но при желании эти детали можно заменить другими материалами- более легкими и мелкими.





«Когда мне тренер сказал собрать руку, я сначала даже представить себе не мог, как она должна выглядеть. Мы ее собирали, несколько раз даже переделывали, потому что она, бывало, не работала или, наоборот, чересчур сильно работала, так что материнская плата перегружалась. В конце концов, мы создали более-менее хороший проект», — рассказывает ученик 8 класса экономического лицея города Актау Даниил Белов.





Протез роботизированный. Он управляется силой мысли с помощью особого прибора - нейроинтерфейса. Он позволяет считывать показания головного мозга: концентрация, медитация, какие-то другие волны, импульсы.





«В данном случае мы настроили его так, чтобы он работал на медитацию, т.е. полное отключение головы. Даниилу очень просто войти в это состояние. Когда он входит в это состояние, щипцы разжимаются, выходит – разжимаются. Этого механизма достаточно для понятия бутылки с водой, для того, чтобы налить воду в стакан. Все протезы в большей степени рассчитаны на сжимание и разжимание», — отмечает тренер клуба робототехники Д. Куричев.





Если человеку сложно войти в состояние медитации или концентрации, то нейроинтерфейс можно настроить на те волны и состояния, в которые человеку проще всего войти. Также можно запрограммировать коэффициент вхождения в концентрацию, или медитацию.





Кстати, «вхождение» в нужное состояние всего за несколько секунд позволило Даниилу выиграть международные соревнования в Москве. Это были нейрогонки, где нужно было заставить машинку двигаться по прямой одной лишь силой мысли. За спиной Даниила Белова пять различных соревнований, так республиканских, так и всероссийских и даже международных.





К слову, в актауском клубе робототехники Даниил занимается чуть меньше двух лет, интересуется и ходит на курсы программирования, а любимыми предметами в школе считает физику и математику.





Пока Даниил Белов не определился, кем он хочет стать в будущем, но уже точно знает, каким будет следующее изобретение. Совместно с тренером он разрабатывает идею прибора, который облегчит жизнь глухонемым людям. Детали проекта юный изобретатель пока держит в тайне.